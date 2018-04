BNDES participará de fundo para empresas do NE O BNDES participará como sócio-fundador no Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes no Nordeste, decidiu a diretoria do banco. O Fundo já conta com compromissos de investimento de R$ 20 milhões, podendo chegar a R$ 30 milhões com a adesão de novos investidores, segundo nota do BNDES. O objetivo, segundo a instituição, é fomentar a indústria de fundos de capital de risco para pequenas e médias empresas. O projeto abrange todos os Estados da região Nordeste e terá como gestor a Rio Bravo Investimentos. Além do BNDES (através da BNDESpar) e da própria Rio Bravo, que já são cotistas do Fundo, está em processo final de aprovação a adesão do Sebrae Nacional e dos Sebrae dos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia. De acordo com a nota do BNDES, os investidores privados, representantes de redes regionais, como o grupo Paes Mendonça e a rede Bahia, já confirmaram participação no Fundo, e alguns Estados do Nordeste também estudam a possibilidade de aderirem como cotistas. Os investimentos serão realizados em empresas de pequeno e médio porte. O alvo principal do Fundo são os setores que envolvem tecnologia da informação, mas empresas de setores tradicionais que apresentem diferenciais inovadores e boa gestão também terão seus projetos avaliados. O banco adiantou que as empresas que receberem investimentos via Fundo serão obrigadas a adotarem princípios de governança corporativa nos moldes e padrões do Novo Mercado da Bovespa.