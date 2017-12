BNDES pode fazer empréstimo à Varig Ao sair de audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da Defesa, José Viegas, admitiu, em entrevista, que "poderá haver injeção dos recursos do BNDES na Varig, mas em termos de empréstimo com as taxas de juros praticadas". O ministro negou, porém, que o valor desse empréstimo possa chegar aos R$ 7 bilhões correspondentes à dívida da empresa, porque o pagamento de uma dívida desse valor "não é praticável em termos de empréstimo bancário". Viegas assegurou mais uma vez que não haverá acerto de contas entre o governo e a companhia aérea. Explicou que não há um prazo para liberação do eventual empréstimo, mas admitiu que ele pode sair até o final do ano. "O governo está gestando uma solução com aspectos jurídicos, políticos e empresariais que requerem uma proteção de direito dos trabalhadores. É uma solução complexa, mas é possível, e nós estamos permanentemente empenhados em encontrar essa solução", disse Viegas. O ministro reiterou que "o governo está disposto a aportar recursos que viabilizem a empresa". Sobre a proposta que está sendo analisada pelo governo para todo o setor aéreo, disse que "é possível, mas não está claro, que o plano passará pelo Congresso, porque depende do tipo de solução que se adote".