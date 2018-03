BNDES poderá ficar sem o controle da Eletropaulo O BNDES corre risco de levar calote da norte-americana AES no financiamento garantido por ações preferenciais (PN) da Eletropaulo e receber o pagamento apenas da parcela referente às ações ordinárias (ON). Isso colocaria o banco em posição duplamente desfavorável: arcaria com a maior parte do prejuízo ? o total US$ 605 milhões que liberou para a compra das ações PN ?, e não teria direito ao controle da empresa, reservado aos donos das ações ordinárias. Fontes do governo revelaram que há uma expectativa de que a AES honre os compromissos em relação à dívida garantida pelas ações ordinárias da distribuidora. A dívida vencida da AES com o banco em ações ON é de US$ 85 milhões; a parcela garantida com ações PN, de US$ 330 milhões. Com a execução da dívida, o BNDES receberia um lote de ações profundamente desvalorizado: hoje o valor de mercado desses títulos corresponde a cerca de 10% do que valia na época da privatização. No sábado, a Eletropaulo divulgou fato relevante informando que o banco não aceitou prorrogar o prazo de vencimento da dívida das ações preferenciais e, por isso, as ações podem ?vir a ser transferidas a terceiros, em execução da garantia concedida?. No dia anterior, a direção do BNDES comunicara à distribuidora a disposição de executar a dívida. Alegando sigilo bancário, o banco não se manifesta publicamente a respeito. A Eletropaulo informou hoje que conseguiu renegociar as condições de pagamento de algumas operações de crédito. Em uma delas, a empresa adiou em um ano, de 2005 para 2006, o vencimento de um empréstimo de US$ 50 milhões. A distribuidora também prorrogou o vencimento de R$ 175 milhões em títulos para setembro de 2004.