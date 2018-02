BNDES: preço de ações da Vale sai em março A superintendente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Thereza Cristina Aquino, responsável pela operação de venda de ações da Vale do Rio Doce que começou hoje, disse que o preço das ações da mineradora nesta oferta pública será divulgado entre os dias 18 e 22 de março, mas ainda não há uma data definida. O preço das ações será formado por uma média ponderada do resultado da oferta institucional, que termina junto com a de varejo em 15 de março. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizou a criação de 61 fundos de ações da Vale para a operação de vendas das ações do governo, sendo que 14 deles específicos para quem migrar dos fundos com recursos do FGTS de ações da Petrobras ou de carteira livre. Outros 35 fundos de ações da Vale são para quem usar recursos do FGTS que não estejam aplicados em ações e mais 12 foram formados para investimentos. Os fundos estão listados no site da CVM (ver link).