BNDES prepara captações externas

O BNDES prepara uma grande quantidade de captações externas junto a organismos multilaterais, informou a superintendente da nova área internacional do banco, Maria Isabel Aboim. Um dos contratos a serem assinados é para a liberação da terceira parcela, de US$ 1 bilhão, de uma linha de crédito de US$ 3 bilhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) iniciada em 2007. Além disso, uma nova linha de crédito deve ser aberta junto ao BID.