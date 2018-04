BNDES pretende captar US$ 1 bi ainda neste ano Isac Zagury, diretor da área internacional do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômica e Social (BNDES), disse que a instituição irá captar US$ 1 bilhão de várias fontes no mercado internacional até o final do ano e que irá disponibilizar parte desses recursos para o financiamento do comércio exterior. De acordo com ele, o volume total está condicionado à demanda. Ele disse também que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) será uma das instituições a repassar recursos para o BNDES.