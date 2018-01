BNDES prevê R$ 30 bi para investimento em infra-estrutura O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Demian Fiocca, afirmou nesta terça-feira que, no final do ano, de acordo com projeções, a instituição terá aprovado, em 2006, investimentos de R$ 30 bilhões em novos projetos de infra-estrutura. Segundo a instituição, metade desse total terá sido aplicado em parceria com outras empresas ou instituições. Ele afirma que o BNDES deu destaque, em 2006, a projetos na área de energia elétrica e na recuperação de ferrovias. Fiocca recebeu nesta terça-feira, no Clube do Exército, em Brasília, a Medalha do Mérito Mauá, atribuída a autoridades que o Ministério dos Transportes avalia que contribuíram para o desenvolvimento dos transportes no País.