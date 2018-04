BNDES prevê recuperação 'gradual e segura' da indústria

Coutinho avalia que um dos elementos que vai colaborar para a melhora do nível de atividade nos próximos trimestres é o fundo garantidor de crédito, que terá o nome oficial de Fundo Garantidor de Investimentos (FGI) e vai dar o aval do governo para operações de financiamento realizadas por micro e pequenas empresas, no total de até R$ 8 bilhões. Coutinho informou que o FGI será dirigido pelo BNDES e deve ser anunciado na próxima semana. Ele contará com um volume inicial de R$ 700 milhões.

Contudo, o presidente do BNDES disse que os bancos comerciais ainda estão um pouco conservadores para conceder financiamentos, especialmente para as pequenas empresas, apesar da economia ter retornado a crescer. Os bancos estão com uma reação de cautela depois da crise, uma vez que estão preocupados com a inadimplência e outras dificuldades das empresas.

"O Brasil está recuperando de forma sustentada o crescimento. A inadimplência já chegou ao máximo e a partir de agora a tendência é cair", disse Coutinho. "Com o apoio do FGI, essa atitude de cautela pode ser racionalmente ultrapassada e o sistema bancário poderá pensar em ampliar o sistema de crédito sem tanta preocupação", completou. De acordo com Coutinho, "chegou o momento de o setor bancário voltar a oferecer crédito". Ele afirmou em seguida que tem confiança de que isso vai ocorrer de forma natural.