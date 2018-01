BNDES proporá adiamento de assembléia de credores da Varig O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai propor, daqui ainda nesta manhã, o adiamento da assembléia de credores da Varig para o dia 27 de outubro, informou o diretor financeiro da Infraero, Adenauer Figueira Nunes. Segundo ele, o objetivo é ganhar tempo para que o BNDES possa apresentar um plano modificado de recuperação da Varig. "É um plano modificativo do BNDES para se criar um ambiente favorável para a alavancagem de recursos com o objetivo, no curtíssimo prazo, de dar condições para a recuperação da empresa", disse. Segundo Nunes, uma das alternativas será criar uma sociedade de propósito específico (SPE) para poder realizar o investimento na Varig. O diretor da Infraero disse ainda que não deverá haver aporte de dinheiro do BNDES.