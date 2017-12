BNDES receberá diretamente repasses feitos pelo Banco Santos O BNDES divulgou hoje comunicado ao mercado sobre operações da instituição e de sua subsidiária Finame repassadas pelo Banco Santos, cuja intervenção foi decretada pelo Banco Central no último dia 12. Segundo o aviso, os pagamentos das prestações desse tipo, vencidas a partir de 12 de novembro, devem ser feitos em favor do BNDES. A conta indicada é a 6740-7, do Banco do Brasil, agência nº 2234-9. O depósito deverá conter o identificação (nº do CNPJ) da empresa que contratou o financiamento. Após o pagamento, a companhia deverá enviar o comprovante por fax, contendo ainda o número de contrato para o departamento de cobrança (AF/DECOB), para o número (21) 2220-9396 ou (21) 2220-6429. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (21) 2172-7785, (21) 2172-7928, (21) 2172-7048, (21) 2172-8537 ou (21) 2172-7630.