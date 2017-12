BNDES reduz juro mensal para operações com cartão do banco O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou comunicado informando que, em novembro, as taxas de juros para as operações com o Cartão BNDES passarão a ser de 1,39% ao mês, ante taxa de 1,44% que vigorou até outubro. O banco estatal informa que já foram realizadas desde o lançamento definitivo, em setembro do ano passado, cerca de mil operações com Cartão BNDES pelo portal na Internet, no valor total de R$ 12 milhões. "Foram emitidos 15 mil cartões que somam R$ 263 milhões em créditos, com limite médio de R$ 17,7 mil", informou o BNDES, no comunicado. O banco estatal lembra que o Cartão BNDES é um instrumento de crédito rotativo pré-aprovado para micro, pequenas e médias empresas, com limite de R$ 50 mil, e com possibilidade de ser obtido pela Internet. Os recursos concedidos pelo BNDES devem ser destinados à compra de máquinas, equipamentos e outros bens de produção, credenciados no portal. As operações são feitas com pequenas empresas em 12, 18 ou 24 meses e com prestações fixas. Ao falar sobre os fornecedores para as compras de equipamentos das pequenas e médias empresas, por meio do Cartão BNDES, o banco estatal também informa que recebeu, em outubro, pedido de credenciamento da Volkswagen do Brasil como fornecedor credenciado para compras com a utilização do cartão. "Até o momento foram credenciados 686 fornecedores com 8.331 produtos disponíveis, entre os quais veículos utilitários leves; equipamentos de suporte e computadores; refrigeradores; máquinas; motores; bombas para postos de gasolina; kits para gás natural veicular; móveis e acessórios", esclareceu o banco, em comunicado.