BNDES reduzirá participação na Oi Até o final do mês, o BNDES deve vender em leilão uma fatia de cerca de 15% de ações com direito a voto que detém na Telemar Participações, holding que controla a Oi - reduzindo de 31,4% para 16,8% sua fatia no bloco de controle. A operação está avaliada em cerca de R$ 800 milhões. Os grandes interessados são os fundos de pensão Petros e Funcef.