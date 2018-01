BNDES reforçará as gerências setoriais, diz diretor O economista Fábio Erber, que voltará ao BNDES como diretor de Planejamento, disse à Agência Estado acreditar que a instituição ?vá privilegiar o desenvolvimento social e econômico e trabalhar para reduzir as restrições externas através do incentivo às exportações e à substituição de importações". Ele acredita que o banco reforçará as gerências setoriais, criadas por ele quando foi diretor do banco entre 1992 e 1994, na gestão de Antônio Barros de Castro. De acordo com Erber, professor titular de Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), os setores são muito diferentes e qualquer política uniforme para toda a indústria tem repercussões diferentes em cada setor. Para Erber, o número e a importância dessas gerências foram restritos pela recente reforma administrativa, feita entre 2000 e 2001 durante a gestão de Francisco Gros, mas elas ainda constituem importantes geradores de informação. Da experiência anterior, lamenta ter deixado sem conclusão o projeto de normalização das práticas de análise de créditos e diz que a gestão de Carlos Lessa será criteriosa na concessão de financiamentos, observando a capacidade de pagamento dos candidatos e exigindo garantias. "O BNDES é um banco. Seremos cuidadosos com isso", afirmou. Erber considera prematuro falar agora qual será o tratamento dado pela instituição ao mercado de capitais e às empresas de capital estrangeiro sob a administração de Lessa, que teve a posse como presidente do banco adiada de ontem para a próxima terça-feira. No entanto, em depoimento para a comemoração dos 50 anos da instituição, completados em setembro, e veiculado pelo site do BNDES desde então, Erber diz ver "com prazer a adoção de procedimentos como project finance (modalidade de financiamento para projetos específicos) e a maior integração entre os vários instrumentos do sistema, como a subscrição de valores mobiliários (participação em empresas por meio de ações) e de crédito". Até o momento, a área de planejamento é subordinada à diretora Beatriz Azeredo, que cuida também de outras áreas como as de desenvolvimento social e urbano. Assim como Erber, Castro e Lessa são professores do Instituto de Economia da UFRJ, universidade onde Lessa era reitor antes de aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidir do BNDES.