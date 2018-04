BNDES repassará R$ 3 bilhões a elétricas em setembro Até meados de setembro, as empresas do setor elétrico terão um reforço de R$ 3 bilhões no caixa. Esses recursos começaram a ser repassados esta semana pelo BNDES e o processo deverá estar concluído em três semanas, na previsão do diretor do banco, Octávio Castello Branco, e fazem parte da segunda parcela do chamado Acordo Geral do Setor Elétrico. Esse acordo foi negociado desde dezembro do ano passado e repõe as perdas causadas pelo racionamento de energia, envolvendo mais de 80 empresas. Na opinião de Castello Branco, os valores são considerados fundamentais para amenizar a crise setorial, depois das perdas no racionamento de 2001. "Acredito que essa parcela de R$ 3 bilhões e mais a terceira parcela entrando aí por volta de outubro o setor volta a ficar tranqüilo" diz o executivo do banco estatal. Ficaria faltando apenas a recomposição nos dois últimos meses do racionamento (janeiro e fevereiro de 2002), mais a parcela da energia livre, das geradoras. "Quando forem homologados os dois valores, o BNDES pode usar o mesmo princípio e financiar 90% deste total", afirma. "Se não tivesse o acordo, seria um caos geral em 80 empresas do setor elétrico inteiro. Esses recursos serão apenas repassados pelo banco, sem fazer parte do orçamento da instituição, que continua estimado em R$ 28 bilhões até dezembro.