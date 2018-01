BNDES reúne empresários para discutir infra-estrutura Pelo menos 50 empresários do setor de infra-estrutura deverão se reunir na Associação Brasileira da Infra-estrutura e Indústrias de Base (Abdib), em São Paulo, na próxima segunda-feira, às 10 horas, para discutir com o presidente do BNDES, Guido Mantega, uma pauta voltada para o financiamento do setor de infra-estrutura. O presidente da Abdib, Paulo Godoy, informou que entre os temas do encontro, estão propostas para criar linhas especiais de crédito para projetos de parcerias público-privadas (PPP) e de geração de energia e alternativas para financiar exportações de equipamentos sob encomenda e serviços de engenharia. A Abdib vai propor ao presidente do BNDES, praticamente na véspera do lançamento de editais de projetos de PPPs , a criação de uma linha especial de financiamento para apoiar a iniciativa privada na execução das primeiras obras. Como há pouco tempo para assinar qualquer contrato de PPP antes das eleições de 2006, a entidade está verificando todas as alternativas e procedimentos de financiamento para a iniciativa privada, explicou o presidente da Abdib. A entidade empresarial entende como crítica, no curto prazo, a área de geração de energia. As novas usinas que serão concedidas à iniciativa privada, tanto quanto os empreendimentos cujas obras ainda não foram iniciadas, precisam, segundo a entidade, de uma linha de crédito especial. Para Godoy, a operações de crédito para obras de energia precisam se transformar em rotina, com aprimoramento contínuo dos procedimentos e redução dos custos. Outro ponto a ser proposto pela Abdib ao presidente do BNDES, será a criação de linhas, fundos ou mecanismo específicos para financiar a exportação de bens de capital sob encomenda e de serviços de engenharia, nos moldes de alternativas já existentes em outros países, salientou Paulo Godoy, presidente da Abdib.