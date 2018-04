BNDES só define na 2ª recursos para exportação O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anuncia hoje uma nova linha de crédito à exportação no valor de R$ 2 bilhões para atender pequenas e médias empresas. A informação foi confirmada na noite desta quinta-feira pelo ministro Sérgio Amaral, por meio da assessoria do Ministério do Desenvolvimento. Os recursos são do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e serão liberados por meio de uma Medida Provisória a ser assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse dinheiro se somará aos US$ 1,99 bilhão para exportadores anunciados na quarta-feira pelo ministro Sérgio Amaral. Apesar da garantia dada pelo ministro, o BNDES só deverá bater o martelo na próxima segunda-feira sobre o montante necessário e disponível para suprir a carência total de financiamento à exportação. Ainda não está concluídos os cálculos do real volume da demanda de pequenas e médias exportadoras não atendida pelo sistema financeiro e dos recursos que o BNDES conseguirá captar, seja do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ou de instituições européias e asiáticas. O diretor da Área Financeira e Internacional do BNDES, Isac Zagury, confirmou ao Estado que as decisões serão tomadas durante a reunião da diretoria da instituição, no dia 19. Além de definir os recursos adicionais para o crédito às exportações, a diretoria deverá adotar regras mais flexíveis para a concessão do financiamento do pré-embarque por agentes financeiros que operam com o BNDES. O crédito para o pré-embarque, que permite a produção de bens destinados à exportação por pequenas e médias empresas, foi justamente o segmento que secou nos últimos meses. "Vamos permitir maior agilidade na concessão do crédito para o pré-embarque e maior autonomia aos agentes financeiros", afirmou Zagury. "Mas não vamos imaginar que serão extintas as exigências de garantia para o financiamento", completou, referindo-se a uma das principais reclamações do setor exportador. Segundo Zagury, o "montante X" a ser definido pelo BNDES na segunda-feira será suficiente para suprir as necessidades do setor exportador. Quanto às fontes desses recursos adicionais, o diretor minimizou as preocupações em relação à possibilidade de o governo não conseguir transferir ao BNDES o dinheiro que o BID estaria encaminhando para projetos específicos e de outras áreas. De acordo com Sérgio Amaral, esse volume de recursos poderá alcançar US$ 1,590 bilhão. Zagury, entretanto, preferiu não tratar de cada parcela desses recursos e garantiu que o banco oficial poderá contar, sobretudo, com as suas próprias captações no exterior, de cerca de US$ 400 milhões. "Não há razão para preocupações com as fontes desses recursos. Nós vamos mobilizar os recursos necessários", disse. Ontem, o ministro do Desenvolvimento anunciou que o BNDES poderá dispor de cerca de US$ 1,99 bilhão para o financiamento das exportações. De acordo com Amaral, US$ 1 bilhão será proveniente da nova versão do acordo do Brasil com o BID e começará a ser desembolsado apenas no final do ano. No curto prazo, o BNDES poderá ter acesso a: US$ 450 milhões, a primeira parcela de um empréstimo do BID para financiamento de pequenas e médias empresas; US$ 140 milhões, do desembolso do BID com projetos na área social; US$ 400 milhões, de suas captações externas. Fontes do governo consideram que Amaral se precipitou ao anunciar os valores, ontem. Mas reconhecem, igualmente, que o ministro agiu rapidamente para impedir uma nova escala do dólar. Na manhã de quarta-feira, Amaral havia declarado no programa "Bom Dia, Brasil", que poderia nem mesmo anunciar medidas relacionadas ao crédito às exportações na entrevista coletiva que daria à imprensa cinco horas depois. A entrevista havia sido marcada para anunciar as decisões da reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex), ocorrida no dia anterior. O encontro dos ministros da Camex havia terminado sem conclusões objetivas sobre sua principal questão - o financiamentos dos embarques - e seus participantes mantiveram-se calados.