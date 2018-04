BNDES tem lucro de R$ 5,1 bilhões O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve lucro líquido de R$ 5,1 bilhões em 2008 até setembro. O valor é 29,7% menor que no mesmo período de 2007, quando foi de R$ 7,2 bilhões. O maior responsável pelo lucro foi o mercado acionário, antes da crise. Houve alta de 63,9% do resultado com participações societárias, em relação a setembro de 2007. O valor subiu de R$ 3,6 bilhões nos primeiros nove meses de 2007 para R$ 5,9 bilhões em 2008 até setembro. O banco observa que mais de 80% desse resultado foi gerado no primeiro semestre.