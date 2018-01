BNDES tem lucro de R$ 625 milhões até setembro O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) encerrou os nove primeiros meses do ano com lucro de R$ 625 milhões, com aumento de 12,41% em relação a igual período do ano passado. Os dados mostram que o banco estatal, uma das poucas instituições que emprestam a longo prazo no País (acima de 12 meses), está ganhando dinheiro em operações de participações acionárias e tesouraria, no mercado financeiro, e perdendo dinheiro em operações de empréstimos. Nos primeiros nove meses do ano, o banco estatal registrou perdas de R$ 520 milhões em operações de intermediação financeira, mas ganhou R$ 399 milhões com instrumentos financeiros derivativos. As participações acionárias, por sua vez, trouxeram resultados positivos de R$ 829 milhões, com aumento de 206% sobre igual período do ano passado, impedindo que o BNDES contabilizasse prejuízo no período. Apesar do lucro relativamente modesto, correspondendo a menos da metade do registrado pelos três maiores bancos de varejo (Banco do Brasil lucrou R$ 1,43 bilhão, o Bradesco R$ 1,32 bilhão e o Itaú R$ 1,56 bilhão), os números do BNDES são impressionantes. Em nove meses, o banco contabilizou receitas de R$ 26,5 bilhões em juros nas operações de crédito, o que é mais do que o dobro (107,8%) em relação ao contabilizado em igual período de 2001. O ativo total do banco em setembro somava R$ 147 bilhões, o que representava pouco mais de US$ 50,3 bilhões ao câmbio do final de setembro (R$ 2,92). Os ativos do banco só eram inferiores aos dos R$ 209 bilhões do Banco do Brasil. No mesmo período os ativos do Bradesco somavam R$ 120 bilhões, da Caixa Econômica Federal 115 bilhões e do Itaú R$ 94 bilhões. Aumento de provisões para eventuais perdas O BNDES está mais cauteloso com as suas operações de crédito e aumentou de forma substancial as provisões para eventuais perdas em suas operações. O banco mais do que dobrou as chamadas "provisões para devedores duvidosos", que totalizavam R$ 2,5 bilhões em setembro de 2002. Doze meses antes essas provisões somavam "apenas" R$ 1,067 bilhão. Os balancetes da instituição mostram que a posição de caixa da instituição era mais confortável no ano passado, quando o banco estatal tinha R$ 10,9 bilhões em títulos e valores mobiliários. No final do trimestre passado essas disponibilidades caíram para R$ 6,7 bilhões, com queda de 38,5% em 12 meses. O banco tem preferido ampliar as suas operações por meio de repasses através de outras instituições financeiras. No final de setembro, o volume de operações interfinanceiras totalizavam R$ 80,2 bilhões, com aumento de 40,78% em relação ao registrado em setembro de 2001. Os empréstimos diretos do banco totalizavam R$ 47 bilhões, com aumento de 38,9% em 12 meses.