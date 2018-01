BNDES tem prejuízo de US$ 2 bilhões O presidente do BNDES, Carlos Lessa, confirmou que o banco teve um prejuízo de cerca de R$ 2 bilhões no primeiro semestre deste ano. Ele não detalhou a informação em entrevista, ao responder a pergunta de repórter sobre o prejuízo. Disse apenas que as perdas referem-se especialmente a provisionamentos da AES. Segundo ele, as negociações com a empresa prosseguem e "não há novidades". Na semana passada, segundo confirmou Lessa, foi aprovado o pré-edital para avaliação e modelagem de venda das ações ordinárias da Eletropaulo. O banco já havia apresentando prejuízo de R$ 370 milhões no primeiro trimestre deste ano. No ano passado, o BNDES teve lucro líquido de R$ 550 milhões; em 2001, o resultado do banco também foi positivo, com lucro líquido de R$ 802 milhões.