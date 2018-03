BNDES terá mais R$ 650 milhões para exportação O BNDES vai oferecer dentro e um mês R$ 650 milhões para financiar exportações de empresas que sofrem com a escassez de crédito comercial desde o segundo semestre do ano passado. Na avaliação do banco, o retorno das linhas comerciais favoreceu apenas um grupo de grandes companhias, deixando de fora empresas de menor porte. "Uma parte relevante do mercado, que é mais frágil, não está devidamente irrigada. Este é o nosso diagnóstico", disse o superintendente de exportações do banco de fomento, Ernani Tôrres. O recursos adicionais para financiamentos de curto prazo a exportadores são da linha conhecida como pré-embarque especial e são do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). "Estamos trabalhando em cima da formatação dessa operação. Há negociação ainda em curso com o FAT do ponto de vista financeiro, mas a decisão já está tomada", afirmou. No primeiro trimestre deste ano, houve uma redução de 9,3% nos financiamentos à exportação do BNDES, que somaram US$ 1,113 bilhão este ano, abaixo do valor de US$ 1,227 bilhão do ano passado.