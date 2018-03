BNDES terá mais US$ 300 milhões para financiar exportações O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai contar com US$ 300 milhões a mais para financiar projetos voltados à exportação em empresas brasileiras. O empréstimo foi assinado hoje no Palácio do Planalto por representantes do Japan Bank International Corporation e do BNDES. De acordo com o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro, os recursos vão estar disponíveis para uso imediato, a critério do BNDES. A assinatura do contrato do empréstimo foi feita em solenidade no Palácio do Planalto com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Comitê Brasil-Japão da Keidaren, Minoru Murofushi, e do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan.