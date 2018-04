BNDES terá nova linha de crédito para comércio exterior Uma nova linha de financiamento do BNDES para empresas brasileiras investirem no exterior já ultrapassou a fase de análise interna concluída em março e poderá ser anunciada ainda este mês pela Diretoria da Instituição. A informação foi dada pelo presidente do Banco, Eleazar de Carvalho, durante a abertura do seminário sobre política de exportações. Segundo o executivo, a idéia é que os investimentos ajudem a aumentar as exportações de empresas brasileiras ou o conteúdo agregado a seus produtos. Os investimentos poderiam ser usados, por exemplo, em operações de logística e distribuição ou até industrialização no exterior. Carvalho Filho também informou que até o fim de abril uma missão do banco de fomento da China chegará ao Brasil para discutir acordos para novas linhas que funcionem em dois sentidos. O banco brasileiro financiaria investimentos estrangeiros que geram empregos no Brasil através de joint-venture com empresa nacional e instituição semelhante ao BNDES fizesse o mesmo com empresas brasileiras no exterior. "Isso pode ser feito com outros países também", disse Eleazar.