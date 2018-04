BNDES terá participação no frigorífico O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai injetar R$ 450 milhões na Independência Participações S/A, holding familiar que detêm 100% do Independência S/A, um dos maiores frigoríficos do País. A operação, iniciada há seis meses e fechada esta semana, prevê a troca do investimento pela participação acionária do BNDES Participações (BNDESPar) na companhia. Segundo o diretor-financeiro do Independência, Tobias Bremer, o aporte será feito em duas etapas, com o repasse de R$ 250 milhões esta semana e de R$ 200 milhões em janeiro. Ele não revelou qual o porcentual de participação acionária que o BNDESPar terá após a operação. Em um comunicado, o Independência informou que o BNDESPar terá uma "participação minoritária" na empresa e que o tamanho exato será definido com base em "termos e condições precedentes usuais desse tipo de transação". Bremer afirmou que o dinheiro será utilizado para várias operações, como a redução da dívida, o aumento do capital de giro e ainda o aumento da capacidade produtiva, "por meio de aquisições ou construção de novas plantas industriais", disse o executivo. O Independência tem capacidade de abate de 10 mil cabeças e produção do mesmo volume de peles por dia, além de ser uma das maiores operadoras de logística refrigerada do País.