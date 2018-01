BNDES terá R$ 15 bilhões para pequenas e médias empresas O presidente do Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, afirmou que a instituição terá neste ano R$ 15 bilhões em linhas de financiamento disponíveis para pequenos e médios empresários. O valor é 20% superior ao que foi liberado para as empresas desses segmentos produtivos, que chegou a R$ 12,5 bilhões em 2004. Segundo Mantega, as taxas de juros cobradas pelo BNDES em empréstimos a essas empresas variam de 13% a 15% ao ano, enquanto que nos bancos privados que não repassam linhas do BNDES os financiamentos para pequenas e médias empresas sairiam a uma taxa mais elevada, equivalente à Selic, a taxa básica de juros da economia (19,25% ao ano), mais 17% ao ano. Os recursos hoje oferecidos pelo BNDES tanto para aquisição de equipamentos como para ampliação de fábricas são convenientes em relação à realidade do mercado, disse.