BNDES terá R$ 34 bilhões em 2003 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) terá R$ 34 bilhões disponíveis em 2003, 6,3% a mais que os R$ 31,9 bilhões desembolsados este ano. O volume de recursos será menor que o de 2002, porém, se forem contabilizados mais R$ 7,5 bilhões de operações do Programa Emergencial de Energia. "Não contamos isso no orçamento deste ano porque os recursos eram do Tesouro Nacional, nós só fizemos o repasse", explicou o vice-presidente do Banco, Isac Zagury. Parte dos recursos para o ano que vem já estão comprometidos com desembolsos a serem feitos em 2003 para operações contratadas em anos anteriores. "Mas certamente é menos que a metade dos recursos disponíveis", disse Zagury. O vice-presidente do BNDES disse que o orçamento para 2003 espelha o perfil da demanda que já existe e destina recursos principalmente para exportações e pequenas e médias empresas. "Há uma coerência do perfil do orçamento com segmentos importantes para o País. Exportação é vital para o País e as pequenas e médias empresas geram emprego e renda. A lista está de acordo com as prioridades do País", disse Zagury. Ele admitiu, no entanto, que o perfil dos desembolsos poderá mudar se o governo de Luiz Inácio Lula da Silva desejar, já que a equipe de transição não participou da montagem do orçamento do Banco. Pelos pedidos de financiamento feitos ao Banco, cerca de 42% vai para exportações. Zagury informou que é possível que o programa de linhas emergenciais para as exportações, implantado no segundo semestre deste ano, seja renovado. "Até agora estamos mantendo, inclusive porque 35% dessas linhas estão sendo acessadas por pequenas empresas", disse Zagury. As linhas de financiamento do BNDES para as vendas a outros países passaram de R$ 6 bilhões em 2001, 23% do orçamento do Banco, para US$ 12,1 bilhões em 2002, mais de um terço dos recursos da instituição no ano. As micro, pequenas e médias empresas deverão receber R$ 9,4 bilhões, cerca de 27% dos recursos estimados em 2003, sendo parte disso referente às exportações. Em 2002, esse porcentual foi de 25% contra 23% em 2001. No que se refere à área social, os desembolsos do BNDES devem subir de R$ 1,5 bilhão em 2002 para R$ 2,4 bilhões em 2003. O aumento projetado de 60% deve-se aos projetos de desenvolvimento social já aprovados e contratados, que somam R$ 6,8 bilhões. São operações de microcrédito, saúde e educação, agricultura familiar, gestão municipal e infra-estrutura urbana (saneamento e transporte urbano).