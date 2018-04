BNDES vai abrir linha de crédito para empresas no exterior A linha de crédito que permitirá o financiamento para empresas nacionais no exterior pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social deve ser aprovada em duas semanas pela direção do banco. O presidente do BNDES, Eleazar de Carvalho, embora tenha feito questão de frisar que o novo instrumento de crédito não está sendo criado para atender especificamente às empresas brasileiras que atuam no mercado argentino e que foram atropeladas pela crise no país, admitiu que a oferta de financiamento "será útil também para investimentos na Argentina". Esta será uma iniciativa inédita do banco, que não opera em investimentos fora do País. Carvalho informou que a medida já foi aprovada nos comitês de crédito do banco e falta apenas estabeler as metas de desembolso e a estrutura de garantias. Em alguns casos, a empresa que não tiver como oferecer garantia no país em que estiver instalada poderá apresentar bens no Brasil para a obtenção de empréstimo para investimento no exterior. "O conceito da linha de crédito de apoio à internacionalização já foi discutido e estamos pensando em algo que possa funcionar em vários segmentos?, afirmou o presidente do BNDES, que fez palestra, nesta sexta-feira, para empresários reunidos pela Câmara de Comércio Americana, no Rio. ?Devemos utilizar sistemas de bancos parecidos com os nossos, na China e Rússia, por exemplo, para uma parceria, na qual o financiamento poderá ter apoio da instituição local, enquanto nós apoiaríamos aqui empresas de lá. Seria um sistema em que um complementaria o outro", comentou Carvalho. Sobre as dificuldades enfrentadas por empresas brasileiras no comércio com a Argentina, ele disse que o banco está estudando uma solução satisfatória para o problema. "O BNDES tem sido sensível a pleitos legítimos de exportadores brasileiros com dificuldades no fluxo e já criamos um ponto de contato, na área do BNDES-Exim", comentou, sem adiantar, porém, medidas concretas para redução de riscos neste setor.