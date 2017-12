BNDES vai aos EUA tentar resolver impasse com a AES O diretor financeiro do BNDES, Roberto Timótheo da Costa, viajou aos Estados Unidos para tentar concluir a negociação com o grupo norte-americano AES, que no Brasil controla a Eletropaulo. O objetivo é tentar encerrar a negociação até o próximo dia 15, mas ainda há vários obstáculos a serem equacionados. Ele tentará avaliar a possibilidade de o grupo liberar as ações da AES-Tietê que serviram como garantia em uma operação de captação de US$ 300 milhões no mercado internacional. O BNDES tem demonstrado pressa na negociação já que poderá retirar as provisões referentes ao calote de US$ 1,2 bilhão da AES/Eletropaulo. Sem o estorno das provisões, o banco contabilizará prejuízo recorde no balanço em 2003 e precisará de mais medidas para se capitalizar e garantir operações de até R$ 47 bilhões em 2004, como está sendo negociado com o governo. Além disso o grupo SEB, formado por AES (65%), Southern Eletric e Opportunity, tem outra pendência de US$ 600 milhões com o BNDES referente à compra de um terço das ações ordinárias da Cemig. O banco está tendo de fazer novas provisões para esse calote, ampliando os prejuízos. Outra demonstração de que o BNDES tem pressa em concluir acordo com a AES/Eletropaulo é a busca de uma solução para o arresto das ações do grupo no Brasil por causa da falência da Eletronet, empresa de telecomunicações controlada pela AES (51%) em parceria com a Eletrobrás. Os advogados do BNDES estão reunidos com os advogados da Lightpar (empresa do grupo Eletrobrás que participa da Eletronet) para concluir um acordo que dê segurança ao BNDES de que não terá problemas após concluir o acordo. Já a participação na AES/Uruguaiana no acordo com o BNDES foi considerada "problemática" pelo banco desde o início das negociações, anunciadas no dia 8 de setembro. Na ocasião o banco divulgou que tinha interesses na Eletropaulo e na AES-Tietê e "iria analisar" a possibilidade de incluir a AES-Uruguaiana na operação. O grupo norte-americano, porém, considera que a térmica do Sul do País faz parte do acordo. A AES/Uruguaiana apresenta patrimônio líquido negativo, o que acaba sendo um problema adicional para o acordo.