BNDES vai financiar compra de carros para catadores O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje a transferência da patente do carro elétrico desenvolvido pela Usina Itaipu Binacional para a coleta seletiva de lixo por catadores no País. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, confirmou que a instituição vai criar uma linha para financiar a compra dos carros. "Falta agora viabilizar a linha de financiamento", cobrou o presidente, na abertura da Expocatadores 2009, na capital paulista.