BNDES vai financiar projetos de tecnologia em Recife O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 5 milhões para incubadora tecnológica no Recife. De acordo com comunicado do banco, os recursos serão utilizados para a criação de novas empresas de base tecnológica e de novos produtos de Tecnologia de Informação (TI) no Porto Digital de Recife, arranjo produtivo localizado no centro histórico da capital pernambucana. O montante representa 79,8% do total de investimentos que serão feitos pelo Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar), incubadora de empresas que tem origem na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Este financiamento se dará no âmbito do Programa de Financiamento para o Desenvolvimento do Software (Prosoft), criado para estimular o desenvolvimento da indústria nacional de software. De acordo com o banco estatal, o financiamento dará ao BNDES o direito de participação acionária nas futuras empresas a serem graduadas pelo Cesar. O centro de estudos foi criado em maio de 1996, e executa projetos de TI, desenvolvendo produtos, sistemas, pesquisas, consultoria e treinamento. Essas atividades geram receita própria para a instituição, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos.