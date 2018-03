BNDES vai liberar R$ 203 milhões para a Citrosuco

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá liberar R$ 203,49 milhões para o Grupo Fischer investir na renovação de pomares e instalação de projetos de irrigação de lavouras da Citrosuco, segunda maior produtora de suco de laranja do mundo. O empréstimo, aprovado pelo banco de fomento e pela diretoria da companhia, será liberado para a única grande empresa do setor a fechar uma unidade durante a atual safra de laranja no País.

Em fevereiro deste ano, a fábrica de Bebedouro (SP) teve suas atividades de processamento paralisadas, o que causou a demissão de 208 funcionários. A empresa, que agora pretende ampliar a produção de laranja própria em 16.698 caixas (de 40,8 kg) por ano, alegou à época que a decisão de suspender a produção na safra 2009/2010 ocorrera por causa da queda na demanda pelo suco de laranja.

Segundo dados divulgados pela companhia no "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, os investimentos serão centralizados em pomares de São Paulo e Minas Gerais. O projeto de irrigação atingirá uma área de 6.932 hectares e os recursos serão ainda empregados na aquisição de máquinas e equipamentos por meio da Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame).

O financiamento será inteiramente por meio de recursos próprios do BNDES e ainda captados pela instituição de fomento em moeda estrangeira. O desembolso será dividido em cinco subcréditos.

A assessoria do BNDES informou que o crédito foi aprovado em setembro e o contrato será assinado nos próximos dias. Os valores das parcelas dependerão do cronograma de investimentos da Citrosuco. O banco de fomento informou ainda que os projetos serão efetivados entre 2009 a 2012 e preveem a criação de 2.900 empregos durante o período. Após a conclusão, em 2013, a geração deve ser de 700 empregos diretos

Além da unidade de Bebedouro, a Citrosuco processa laranja e produz suco no Estado de São Paulo nas cidades de Matão e Limeira. A companhia do Grupo Fischer tem ainda uma planta industrial de suco de laranja em Lake Wales, na Flórida (EUA) e outra em Videira (SC), onde também produz suco de maçã. Possui também o maior terminal do mundo de escoamento de suco, em Santos (SP), o principal terminal europeu, em Ghent (Bélgica), e terminais em Wilmington (EUA) e Toyohashi, no Japão. Além do suco de laranja, produz também óleos e essências, álcool a partir do bagaço e polpa cítrica.

A companhia foi procurada pela Agência Estado desde a manhã de hoje, mas ainda não se manifestou. Segundo a assessoria de imprensa da Citrosuco, o porta-voz que poderia falar sobre o assunto ainda não foi encontrado.