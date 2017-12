BNDES, Vale e governo da Venezuela firmam memorando O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar a exploração de reservas carboníferas da Venezuela. Um memorando de entendimento neste sentido foi assinado nesta quarta-feira, entre o BNDES, a Companhia Vale do Rio Doce e a Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (instituição vinculada ao governo venezuelano). O memorando de entendimento faz parte do Encontro Empresarial Brasil e Venezuela, que integrou a reunião de cúpula mantida entre os presidentes dos dois países, Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez. O documento prevê a formação de uma associação entre as partes envolvidas para a formação de uma associação que viabilize a exploração em conjunto das reservas carboníferas venezuelanas. Na avaliação do BNDES, o encontro e o memorando são "um marco na política de integração econômica da América do Sul, com importantes reflexos na indústria siderúrgica brasileira".