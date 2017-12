BNDESpar incentivará participações no novo mercado O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Participações (BNDESpar), Eleazar de Carvalho Filho, disse, em cerimônia do prêmio Animec, na Bovespa, que a instituição oferecerá benefícios de custo, prazo e participação para as empresas que se listarem no Novo Mercado, criado pela Bolsa de Valores. O Novo Mercado exige que as ações sejam ordinárias e há uma série de proteções aos acionistas minoritários. Ele afirmou que o Novo Mercado será um divisor de águas do segmento brasileiro de capitais, com maior transparência e respeito aos acionistas.