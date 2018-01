BNDESpar investe em empresas de Internet A diretoria da BNDESpar - empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - revelou que estão sendo concluídos os últimos estudos para que o Fundo Fire, criado pela instituição, aplique em uma empresa que reúne participações em projetos na Internet. A idéia é seguir o mesmo modelo adotado por outro fundo do banco voltado para esse segmento, o Brasil 21 - que já aportou R$ 7 milhões na IdeiasNet (veja mais informações no link abaixo). Os dois fundos ainda têm em caixa cerca de R$ 25 milhões cada um para aplicar em novos projetos. A estratégia de investir nesses ativos, de acordo com a instituição, é aproveitar as perspectivas de crescimento desse setor e, ao mesmo tempo, diluir os riscos do investimento em companhias novas na Internet. A BNDESpar estuda também a criação de três fundos com investimentos em empresas emergentes do setor. O banco já lançou o RSTec, que investe em projetos de tecnologia no Rio Grande do Sul e tem um patrimônio de R$ 12 milhões, podendo ser elevado para R$ 24 milhões. A intenção agora é criar fundos regionais no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.