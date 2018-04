BNDESPar investe mais nas estatais e ex-estatais As empresas estatais continuam com forte presença na carteira de investimentos da BNDESPar, braço do BNDES para a área de mercado de capitais. Segundo dados da instituição, no fim do ano passado a carteira de ações da BNDESPar estava avaliada em R$ 15,8 bilhões a preços de mercado, dos quais 48,5% de empresas estatais. Apesar de ser um dos maiores investidores do mercado de capitais do País, a instituição ainda não criou índice para aferir a performance da carteira de ações ao longo do tempo. Essa, inclusive, é uma das prioridades do novo diretor da instituição, Eduardo Gentil, que busca um indicador comparável ao índice Bovespa, permitindo aferir a rentabilidade da carteira. A maior participação da BNDESPar no fim do ano passado era em papéis da Petrobras, com valor de mercado de R$ 4,4 bilhões, ou o equivalente a 28% do total. Em seguida vinham os papéis da Eletrobrás, dona das maiores geradoras de energia elétrica do País (Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletronuclear), em que a participação da BNDEPar era avaliada, a preços de mercado, em R$ 2,2 bilhões, o que representava 13,6% da carteira de ações. Outra empresa do setor elétrico, a Copel (controlada pelo governo paranaense), ocupava a quarta posição na carteira da instituição, com o equivalente a 6,9% da carteira e valor de mercado de R$ 1,1 bilhão. Se a esse total forem acrescidas as participações em ex-estatais, fica clara a preferência da subsidiária do BNDES por empresas com forte presença do setor público. A ex-estatais representavam 31,6% da carteira da BNDESPar, com destaque para os papéis da Telemar, o que faz com a soma de papéis de empresas estatais e ex-estatais somasse 80% do total. A participação da BNDESPar na Telemar, operadora de telefonia fixa que atua na área 1 (RJ, MG, ES e regiões Nordeste e Norte), somava R$ 1,65 bilhão, ou o equivalente a 10,4% da carteira no fim do ano passado. Além disso, havia mais R$ 204 milhões de ações da "holding" Tele Norte Leste ("dona" da Telemar). A Embraer, outra ex-estatal, representava 6,94% da carteira da subsidiária do BNDES, com participação avaliada em R$ 695 milhões, a preços de mercado. Em termos setoriais, a preferência da subsidiária da instituição tem sido na área de energia, com participação de 20,51%, graças às fortes presenças de Eletrobrás e Copel. A segunda maior participação era do setor de telecomunicações, com 18,7% da carteira. Além de ações da Telemar, a empresa de participações tinha ações da Telefônica (2,39% da carteira), Brasil Telecom (1,29%), Globo Cabo no valor de R$ 199 milhões (1,25% da carteira), Americel (0,87%) e Telet (0 85%). A BNDESPar tinha ainda R$ 1,2 bilhão de papéis do grupo Vale do Rio Doce (R$ 673 milhões da própria Vale e mais R$ 589 milhões da Valepar, a holding que controla a Vale), que correspondia a 8% da carteira. Do setor de papel e celulose a instituição tem papéis da Votorantim (R$ 469 milhões), Aracruz Celulose (R$ 423 milhões), Indústrias Klabin (R$ 195 milhões), além de Bahia Sul (R$ 145 milhões).