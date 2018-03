BNDESPar pretende captar R$ 1 bi com emissão de debêntures

O BNDESPar, braço de investimento do BNDES, pretende captar pelo menos R$ 1 bilhão com a emissão de debêntures não conversíveis, informou a instituição por meio de nota. As debêntures serão emitidas em duas séries. A nota do BNDESPar não oferece mais detalhes.

O BB Investimento, unidade do Banco do Brasil, irá coordenar a operação, que deve ser aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação é parte de um programa de emissão de debêntures de R$ 6 bilhões.

O BNDESPar fez sua primeira emissão de dívida no mercado brasileiro em 2006, quando captou R$ 600 milhões com a colocação de debêntures. Em junho de 2007, a instituição emitiu mais R$ 1,35 bilhão também em debêntures. As informações são da Dow Jones.