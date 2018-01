BNL: fundos DI são o melhor investimento O especialista Claudio Stocco Lellis, diretor de gerenciamento ativo do Banco BNL, alerta que o cenário externo não está claramente definido e a desvalorização do real no período não é repassada aos preços, o que deixa a taxa de juros real bem elevada. Ele lembra que, adicionalmente, há o risco elevado de novos aumentos na taxa Selic, e afirma: "A aplicação em investimentos que acompanham a taxa do CDI parece mais recomendada para este momento." Com relação à forte pressão sobre as cotações do dólar, Lellis afirma que "o câmbio vem cumprindo seu papel, evitando que outras medidas recessivas sejam tomadas". Ele avalia que os atentados aos EUA só agravaram um cenário que já era previsto por especialistas da área econômica, que vinham alertando para a perspectiva de redução da atividade econômica nos EUA. "Esse cenário sinaliza para uma conjuntura econômica recessiva, que pode ser agravada com a resposta americana aos ataques", diz Lellis. A melhor atitude, segundo ele, é a cautela. Pelo menos até que o cenário fique melhor configurado.