BNL lança fundos para pessoa física A BNL Asset Management começa a atuar, a partir de agora, também para o segmento pessoa física. Com recursos administrados em torno de R$ 850 milhões, a instituição vai oferecer a investidores um fundo de renda fixa referenciado DI (pós-fixado), um fundo cambial e um fundo multicarteira, todos com aplicação mínimas de R$ 20 mil. A instituição também vai oferecer um fundo de ações, com aplicação mínima de R$ 5 mil. Veja abaixo as características de cada produto: BNL Risparmio De acordo com o diretor da BNL Asset Management, Claudio Lellis, o objetivo do fundo é superar a rentabilidade da poupança, mesmo com o desconto de 20% de Imposto de Renda (IR) sobre o ganho mensal do fundo. No caso da poupança, a rentabilidade não sofre incidência de IR. O BNL Risparmio é um Fundo de Aplicação em Cotas (FAC) que aloca seus recursos no fundo de investimento financeiro (FIF) Finanziario DI, o fundo de renda fixa pós-fixado mais antigo da BNL Asset Management. Entre março e dezembro de 2000, esse fundo acumulou rentabilidade líquida de 10,30%. No mesmo período, o ganho da poupança foi de 6,81%. Em 2001, até o fechamento de abril, o Finanziario DI registra rentabilidade líquida de 3,45%, enquanto a poupança acumula ganho de 2,58%. O investimento mínimo do FAC BNL Risparmio é de R$ 20 mil, com movimentação mínima de R$ 5 mil e taxa de administração anual de 1,10%. BNL Azioni Trata-se de um fundo de ações ativo Ibovespa, ou seja, tem como objetivo superar a rentabilidade do índice que mede a rentabilidade das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa. Em 2000, o índice registrou queda de 10,47%, enquanto o fundo apresentou ganho de 7,87%. Nesse ano, até o dia 18 de maio, o Ibovespa acumulou queda de 2,20%. No mesmo período, a rentabilidade do fundo foi de 7,74%. Pela nova classificação da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), é um fundo de ações ativo Ibovespa, com alavancagem, o que significa que o gestor do fundo investe mais do que o patrimônio líquido da carteira no mercado acionário (veja mais informações sobre alavancagem no link abaixo). O investimento inicial do BNL Azioni é de R$ 5 mil, com movimentação mínima de R$ 2,5 mil e taxa de administração anual de 2,5%. BNL Finanziario Cambial A carteira do fundo é formada 100% por títulos públicos federais que pagam uma taxa de juros acima da variação do dólar. O prazo de vencimento dos títulos é de, no máximo, 60 dias. O objetivo do fundo é oferecer um ganho próximo à variação do dólar no período. Em 2000, o ganho acumulado pelo fundo foi de 15,01%, enquanto o dólar apresentou uma alta de 9,30%. Nesse ano, a valorização da moeda norte-americana é de 17,32% e a do fundo é de 19,83%. Vale lembrar que, como todo cambial, esse fundo sofre incidência mensal de 20% de IR sobre a valorização da cota, que inclui a eventual alta do dólar e os juros. A aplicação mínima do BNL Finanziario é de R$ 20 mil, com movimentação mínima de R$ 5 mil e taxa de administração anual de 1%. BNL Portafoglio Esse é o fundo multicarteira oferecido pela BNL Asset Management às pessoas físicas. Os recursos da carteira desse fundo estão distribuídos da seguinte forma: 50% em um fundo referenciado DI (BNL Finanziario DI); 30% em um fundo derivativo conservador (BNL Finanziario Plus) e 20% em ações (BNL Azione). O investimento inicial do BNL Portafoglio é de R$ 20 mil, com movimentação mínima de R$ 5 mil e taxa de administração anual de 1%. Como investir O diretor do BNL Asset Management orienta que a aplicação nesses fundos pode ser feita pelo telefone (0xx11) 3170-6277 ou (0xx11) 3170-6278 e pela Internet. O cliente abre uma conta investimento, apresentando os documentos necessários - RG, CPF e comprovante de residência - e envia um Doc de sua conta corrente para a conta investimentos. Resgates também são efetuados por telefone. Mais informações sobre os produtos estão disponíveis no site da instituição (veja link abaixo) ou por consultas à instituição pelo e-mail: gestione@bnl.com.br