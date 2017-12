BNL lança planos de previdência privada A BNL Asset Management lançou duas opções de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) em parceria com a seguradora do Unibanco. Na primeira alternativa , o BNL Prever Individuale RV30, a carteira é formada em 30% por ações. O restante é alocado em títulos de renda fixa. A carteira da segunda opção, o BNL Prever Individuale Fix 100, é formada 100% por títulos de renda fixa. O BNL Prever Individuale RV30 cobra taxa de administração anual de 2,0%, enquanto o BNL Prever Individuale Fix 100 cobra 1,5%. Os valores dos depósitos e a remuneração que o plano irá proporcionar ao investidor devem ser consultados pelos telefones (0xx11) 3170-6277 ou (0xx11) 3170-6278. Para as pessoas interessadas, a instituição enviará um gerente a fim de fornecer explicações mais detalhadas. Já a taxa de carregamento - uma porcentagem cobrada pela entidade para arcar com os custos operacionais do plano, que incide sobre a contribuição mensal ou aportes de capital - é de 1,5% para os dois produtos. De acordo com Claudio Lellis, diretor da BNL Asset Management, a instituição não vai cobrar taxa de carregamento para os recursos trazidos de outros planos de previdência privada. Informações sobre planos de previdência Antes de contratar um plano de previdência privada, o investidor deve estar atento aos custos desses produtos e às características dessa forma de investimento. Veja mais informações na cartilha de Previdência Privada, no link abaixo.