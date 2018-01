BNL prevê manutenção da Selic; Bank of America projeta alta O economista-chefe do Banco BNL do Brasil, Everton Pinheiro de Souza Gonçalves, acredita que a Selic será mantida em 25% ao ano na reunião do Copom, que acontecerá nos dias 21 e 22. Segundo o economista, em relação à reunião anterior, de 19 de dezembro, "houve melhoria considerável no cenário, com a queda da taxa de risco em 300 pontos básicos e com forte apreciação do real". Gonçalves disse, no entanto, que o quadro positivo "ainda não foi confirmado nas expectativas inflacionárias para 2003 (apontadas pelo relatório de mercado do Banco Central), que sofreram uma ligeira elevação". Segundo ele, não se pode afirmar que as perspectivas inflacionárias continuam se deteriorando. "E na estrutura atermo, a taxa nominal de juros para seis meses diminuiu em 200 pontos básicos", afirmou. "Além do mais, a demanda reprimida, a queda na renda real e o recuo dos preços das commodities, tudo deverá reduzir o ritmo inflacionário." O economista disse que o alongamento do prazo para a convergência para a meta estipulada reduz as chances para a elevação na taxa de juros. A manutenção da taxa de juros (confirmada no mercado futuro), segundo ele, aponta para a decisão mais provável. "A redução só será possível no momento em que a taxa de inflação estiver em uma inequívoca trajetória declinante", disse Gonçalves. Bank of America Relatório do Bank of America divulgado hoje prevê que o Copom elevará a Selic em um ponto porcentual, para 26% ao ano, na reunião da próxima semana. Segundo o documento, há duas razões para esta previsão. Em termos técnicos, dizem os autores, dentro do escopo do sistema de metas de inflação, o Banco Central deve elevar os juros sempre que projetar inflação superior à meta, "como parece ser o caso agora". O outro motivo, de ordem estratégica, visaria "construir credibilidade". De acordo com o banco, seria importante para a percepção do mercado mostrar que a nova administração (governo Lula e Henrique Meirelles) não teme apertar a política monetária.