BNP Paribas amplia atuação no Brasil O Banco BNP Paribas Brasil está ampliando suas atividades no País por meio de investimentos financeiros, diversificação de serviços e produtos e ampliação da equipe. "Nossa ambição é ter uma posição de destaque no Brasil, com atuação diferenciada em mercados seletos", afirma em comunicado o presidente do Banco BNP Paribas Brasil, Jean Marc Torre. Os investimentos serão concentrados em linhas de financiamento, o que permitirá o fortalecimento e desenvolvimento de serviços e produtos no mercado local, como Asset Management, financiamento a Vendas, "private banking", fusões e aquisições e mercado de capitais, aproveitando o destaque de suas áreas de "fixed income" e "financiamento de projetos". O Grupo BNP Paribas é um dos líderes mundiais em emissões de Euros e administra US$ 200 bilhões de recursos de terceiros em 20 países da Europa. Na América Latina, o Grupo está presente na Argentina, Peru, Chile, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, México, Bahamas, Cuba e Ilhas Caimã. No Brasil, o banco BNP Paribas possui experiência na emissão de títulos do governo Brasileiro, em financiamentos estruturados e nos financiamentos de exportação com garantias internacionais.