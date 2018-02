BNP Paribas prevê queda no lucro do 4o trimstre O BNP Paribas, maior banco francês listado, afirmou nesta quarta-feira que projeta uma queda em seu lucro do quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, em meio a rumores de que poderia tentar comprar o rival Société Générale . O BNP Paribas estima que seu lucro líquido para o quarto trimestre de 2007 caia 41,8 por cento para 1 bilhão de euros (1,48 bilhão de dólares), enquanto seu lucro operacional deve cair 7 por cento, para 2,2 bilhões de euros. No quarto trimestre de 2006, o lucro líquido do banco havia sido de 1,719 bilhão de euros e o lucro operacional de 2,398 bilhões de euros. Em linha com outros grandes bancos, o BNP Paribas afirmou que o aperto global do crédito afetou seus ganhos. Nesta quarta-feira, o banco suíço UBS reportou prejuízo de 11,5 bilhões de dólares. O BNP afirmou que a crise gerou impacto de 309 milhões de euros em seus custos de risco no período referido. "Apesar da severidade da crise, o BNP Paribas está procurando conduzir seu desenvolvimento e consolidar sua liderança", afirmou o presidente-executivo, Baudouin Prot, em comunicado. O BNP foi citado por operadores em agosto como um dos que contribuíram para a queda no mercado acionário mundial depois que o banco francês afirmou que estava congelando três fundos de invesimento na onda da crise de hipotecas de alto risco (subprime) nos Estados Unidos. Na terça-feira houve especulações de que o BNP Paribas poderia comprar o SocGen, atingido por um escândalo de fraude de um único operador, que levou a um prejuízo de 4,9 bilhões de euros. Os problemas do SocGen o deixaram vulnerável a aquisições e o governo francês afirmou que o banco deve continuar sob controle francês. Isso fez com que aumentassem as especulações de que o SocGen termine sob controle do BNP Paribas, que tentou sem sucesso comprar o banco em 1999. O BNP Paribas preferiu não comentar as especulações na terça-feira e não mencionou o SocGen em seu comunicado de resultados de 2007 desta quarta-feira.