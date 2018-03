<b>O Estado de S. Paulo</b> entrega o prêmio Top Imobiliário O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, participa nesta quarta-feira da abertura da 10ª edição do Top Imobiliário, prêmio concedido pelo jornal O Estado de S. Paulo para as empresas de destaque no mercado imobiliário da região metropolitana de São Paulo. Serão premiadas incorporadoras, construtoras e vendedoras, que formam um ranking feito com base na pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp). Foram considerados como referências o número de lançamentos, a quantidade de blocos, o volume de unidades, a área total e o produto total lançado para selecionar as dez empresas de cada segmento que tiveram melhor desempenho em 2002. Segundo levantamento da Embraesp, no ano passado o número de lançamentos residenciais na região metropolitana de São Paulo foi 12% maior em relação a 2001. No período analisado, os lançamentos voltados para o consumidor de alto poder aquisitivo foram destaque. O setor produziu 6.256 unidades de quatro ou mais dormitórios, contra 3.471 do ano anterior. A festa da premiação será realizada às 20 horas no Buffet Rosa Rosarum, em Pinheiros.