Boa avaliação do Governo ajudará Dilma, diz Bernardo

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou nesta quinta-feira, 29, se a economia estiver bem e o governo for bem avaliado pela população, isso se reverterá em votos para a candidata do PT à sucessão presidencial, a ministra Dilma Rousseff. "É natural isso. A melhor forma de ganhar uma eleição é fazer um bom governo", disse o ministro em entrevista após participar de um programa na Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).

Bernardo disse também que ainda não decidiu se deixará o governo para disputar as eleições em 2010. Nesta quinta-feira, em entrevista ao jornal Correio Braziliense, Bernardo disse que pretende se candidatar a deputado federal, mas que não tomará qualquer decisão antes de falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Da outra vez, fui lá e ele falou para eu ficar. Antes de falar com ele não vou tomar decisão", reiterou o ministro.