Boa instalação do chuveiro traz economia O método e a fiação utilizada para a instalação do chuveiro podem influenciar no consumo de energia elétrica. "Se o consumidor seguir o manual de instruções do fabricante para a instalação do chuveiro, não terá problemas com desperdício de energia", alerta o coordenador do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, Alexandre Novgorodcev. Alexandre explica que se a fiação não for bem instalada, a potência do produto fica comprometida e a água não esquenta conforme o esperado pelo consumidor. A qualidade da rede elétrica pode influenciar no gasto de energia. Segundo o técnico do (IPT-SP), Douglas Messina, " quando dois aparelhos são ligados simultaneamente, o consumo é o mesmo do que seria se fossem ligados em momentos diferentes, a não ser que a fiação da casa esteja com algum problema e provoque uma sobrecarga", explica. O coordenador do PBE ressalta, porém, que se a residência, apartamento ou condomínio não tiver um projeto elétrico bom e adequado à utilização de vários aparelhos ao mesmo tempo, pode provocar uma sobrecarga de energia e o disjuntor pode queimar. "Uma rede elétrica mal projetada pode provocar uma sobrecarga e um maior consumo de energia no caso de se utilizar dois ou mais aparelhos elétricos ao mesmo tempo", avisa Alexandre Novgorodcev. A solução, segundo o executivo do Inmetro, é chamar um técnico em eletricidade para realizar um novo projeto elétrico. Veja nos links abaixo dicas para comprar o chuveiro elétrico e para economizar no banho.