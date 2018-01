Boa Vista indica setores mais promissores Com dois fundos com forte crescimento na classificação da pesquisa de ratings de fundos de ações da Agência Estado/Ibmec, o Boavista Carteira Livre e o Boavista Private (veja mais matérias sobre a pesquisa nos liks abaixo), o Banco Boa Vista dá algumas dicas. O banco rejeita grandes aplicações em empresas do setor de energia, pois ainda não estão claras as regras do novo modelo de privatização. No entanto, as ações ON (ordinárias, com direito a voto) de Petrobrás oferecem boas oportunidade, em função da pulverização que irá acontecer e do lançamento de ADR - "American Depositary Receipts", recibos de ações estrangeiras negociadas nas bolsas norte-americanas - que irão aumentar a liquidez dos papéis. Dentre o setor bancário, o diretor afirmou que tem preferência pelo Itaú. Ele explicou que esse banco deve se beneficiar com a queda no compulsório que esta sendo sinalizada pelo governo. Quanto ao cenário, o banco analisa que o mercado americano entrará numa fase mais estável. Por conta disso, a Bolsa brasileira também deve ficar estável, mas com tendência de alta. No longo prazo, o Boa Vista prevê que o mercado brasileiro esteja ainda mais independente do cenário internacional, pois os fundamentos internos estão muito bons. Segundo o banco, não deve haver destaque para nenhum setor especificamente, mas para as empresas que compõem o Índice Bovespa e possuem maior volume de negócios. Para ele, existem muitas oportunidades baratas na Bolsa.