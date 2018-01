Boas compras para o outono e inverno As tendências para a moda outono e inverno deste ano já foram apontadas. A boa notícia para quem quer economizar é que há peças sempre utilizadas em épocas de frio e que provavelmente já fazem parte do guarda-roupa da maioria das pessoas. São roupas que podem ser compradas sem nenhum receio, sem esquecer da pesquisa de preço, é claro: - casaco de lã; - cachecol; - calça de veludo; - saia de lã; - bota cano alto; - blusa de gola rulê; - peças em couro, principalmente jaquetas, casacos e calças. Vale adotar cores fortes apenas se o preço for realmente irresistível e se você já tiver algum modelo em cor neutra. Moda outono e inverno 2001 Veja quais serão as peças da moda outono e inverno e, antes de sair comprando, verifique se você não tem algo parecido em seu armário: - blusas e casaquinhos de tricô. Os pulls grandes voltaram à moda; - jaquetinhas jeans na altura da cintura, com modelagem mais justa ao corpo; - vestidos com cortes retos, os pretos são forte tendência neste inverno; - sapatos estilo Chanel (fechados na frente e abertos atrás); - escarpins e sapatilhas.