Boas notícias deixam câmbio estável O mercado de câmbio oscilou muito pouco durante a manhã. As boas notícias de ontem continuam influenciando as negociações com a moeda norte-americana. Agora há pouco, o dólar estava sendo comercializado entre bancos a uma taxa de R$ 1,7930. Bem estável em relação ao fechamento do dólar oficial ontem - R$ 1,7933. A cotação mais alta do dia foi R$ 1,7940 e a mínima, R$ 1,7860. Ontem, além do fluxo positivo já esperado, pesou a notícia de que a Eletrobrás captou US$ 300 milhões no mercado internacional, por cinco anos, a uma taxa de 12% ao ano. O dólar acabou fechando na menor cotação desde o dia 25 de abril, a R$ 1,7920, e pode recuar ainda mais hoje, na avaliação dos operadores. No mercado internacional, a tranqüilidade continua ajudando os negócios no Brasil. A notícia mais importante da semana será a divulgação da inflação no atacado, que ocorre somente na sexta-feira. Até lá, os investidores devem atuar mantendo a perspectiva de que a atividade econômica nos EUA começa a desaquecer.