Boas notícias políticas derrubam o dólar O dólar comercial operava às 12h55 a R$ 3,33, em queda de 0,69%, depois de ter chegado à mínima de R$ 3,32, em queda de 0,98%. A moeda acentuou a baixa no final da manhã por conta do fluxo positivo e da perspectiva cada vez mais favorável em torno da votação do artigo 192, que regulamente o sistema financeiro, amanhã. A aprovação do artigo representaria, para o mercado, que o governo Lula tem grande capacidade de articulação no Congresso. A votação deverá ser considerada como um teste para a aprovação das reformas tributária e da previdência. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.