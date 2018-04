Boas notícias voltam a animar a Bovespa A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) manteve a tendência e sustentou mais um dia de alta. Desde o dia 20 de agosto, o índice da Bolsa já subiu 11,96%. Várias notícias positivas sustentam a recuperação dos preços das ações, como a recuperação de José Serra (PSDB/PDMB) nas pesquisas de intenções de votos, os bons resultados das contas externas e as medidas do governo para conter a alta do câmbio. A notícia do dia foi a recuperação do candidato preferido dos mercados, o governista José Serra (PSDB/PMDB), que registrou forte alta, enquanto o segundo colocado nas pesquisas de intenção de votos, Ciro Gomes (Frente Trabalhista), despencou. Ainda assim, no resultado do Vox Populi, a diferença entre os dois é de dez pontos porcentuais. A vantagem, ao menos em tempo no horário eleitoral gratuito, é de Serra, embora Ciro tenha menor rejeição e ainda restem muitos indecisos. Ou seja, o resultado continua indefinido e o clima ainda é de cautela, mas Serra voltou ao páreo na opinião de muitos investidores. Analistas vinham comentando que os preços das ações de maneira geral estavam baixos, principalmente em dólar. A principal razão seria a saída de recursos de investidores estrangeiros da Bovespa, as desconfianças em relação ao próximo governo e a própria desvalorização cambial, que prejudica empresas endividadas em dólar. Mas os principais membros da equipe econômica do governo reuniram-se ontem e hoje em Nova York com representantes das maiores instituições financeiras internacionais com interesses no Brasil, resultando num compromisso de manutenção dos negócios com o País nos atuais níveis. Além disso, para suprir a forte demanda no mercado de câmbio, o Banco Central (BC) definiu a meta de leiloar US$ 100 milhões diários em linhas de financiamento complementares para exportadores. O dólar fechou em alta hoje, mas, em grande parte, por causa da postura dura do BC no leilão de rolagem dos títulos cambiais com vencimento na próxima segunda-feira. O BC não aceitou as propostas das instituições e a queda-de-braço, que pode durar mais alguns dias, acabou pressionando o mercado de câmbio. De qualquer forma, os números das contas externas indicam forte avanço das exportações conjugado com redução das importações. O resultado é que o superávit comercial deste mês já se aproxima do US$ 1,5 bilhão. No ano, já se fala em um saldo de US$ 7 bilhões. Mercados O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1330 nos últimos negócios do dia, em alta de 1,23% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,1350 e R$ 3,0450. Com o resultado de hoje, o dólar acumula uma alta de 35,28% no ano e 3,91% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 20,500% ao ano, frente a 20,790% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 2,71% em 10371 pontos e volume de negócios de R$ 787 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 23,61% em 2002, mas alta de 12,52% nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, oito apresentaram queda. Embratel continua sendo o principal destaque. As ações PN (preferenciais, sem direito a voto) tiveram valorização de 8,16%, enquanto as ON (ordinárias, com direito a voto) subiram 9,00%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,06% (a 8824,4 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -caiu 3,16% (a 1347,78 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9833; uma alta de 1,23%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,41% (386,96 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.