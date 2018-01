Boas opções para quem quer morar em um loft Quem procura um espaço para morar com estilo tem como opções o Loft Alphaville São Paulo, em fase de finalização de obras, e o Blue Loft, que começará a ser construído em abril de 2002, em Moema. Cerca de 30% das 142 unidades do Loft Alphaville ainda estão à venda , por preços a partir de R$ 96 mil, com financiamento direto com a incorporadora em parcelas de 34 a 56 meses. Os apartamentos, dispostos em nove andares duplex, têm área privativa variando de 54 a 82 metros quadrados. As unidades apresentam pé direito duplo, terraço, mezanino com suíte e escada metálica. No pavimento inferior ficam salas de estar e jantar, cozinha e lavabo. Entre os serviços oferecidos para os moradores há caixas de correio individuais, fitness center, sauna e lavanderia. No Blue Loft, que será construído na Rua Diogo Giacome, em Moema, os moradores terão fitness center, piscina semiolimpica coberta e aquecida, sauna, piscina descoberta com deck e solarium. Serviços como as centrais de congelados e de limpeza e governança, posto de coleta e lavanderia serão oferecidos pelo sistema pay-per-use, em que o cliente só paga se usar, sem que isso signifique aumento no valor do condomínio. O projeto do empreendimento privilegiou o aproveitamento da iluminação natural e a eliminação dos limites dos cômodos, como é característico nos lofts. Os apartamentos já estão sendo vendidos por preços que variam de R$ 123 mil a R$ 307 mil. Há opção de uma ou duas vagas na garagem e área privativa de 43 a 113 metros quadrados. A entrega do empreendimento está prevista para 2004. The Blue Loft - 3888-3800 Loft Alphaville - 4193-2185